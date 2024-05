Nicht so schlimm wie befürchtet hat das Unwetter am Freitag Neustadt getroffen. Am Donnerstagabend hatte Oberbürgermeister Marc Weigel im Stadtrat noch vorsorglich gewarnt, da Experten zu dem Zeitpunkt im schlimmsten Fall von einem Pegelstand des Speyerbachs von bis zu 1,80 Meter ausgingen. Daraufhin hatte sich laut Medienteam der Feuerwehr die technische Einsatzleitung mit Polizei, THW und Feuerwehr auf mögliche Szenarien vorbereitet.

Noch in der Nacht wurde Sand von einem Lachen-Speyerdorfer Baustoffhändler besorgt, den die Löschgruppe Duttweiler und das THW in 1600 Säcke füllten und damit unter anderem die Polizeiinspektion vorsorglich absicherten. Die Feuerwehr warnte per Durchsage im Bereich Rothenbusch, der Bauhof stellte Warnschilder an der Festwiese auf.

Am Freitagmorgen gab die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd laut Weigel Entwarnung: Der nächtliche Regen sei südlich von Neustadt abgeblockt worden, sodass der Pegelstand des Speyerbachs in der Nacht auf Samstag doch nicht so stark steige, wie beim Worst-Case-Szenario der Experten angenommen. Am Freitagabend lag der Pegel bei 66 Zentimetern. „Wir müssen noch schauen, was aus dem Tal kommt“, sagte Bernd Kaiser von der Feuerwehr und versicherte: „Wir haben den Pegel im Auge.“