Der neue Bus-Fahrplan ist in Kraft. Damit hat sich einiges verändert. Der Landkreis zieht ein positives erstes Fazit. „Die Umstellung auf den Linien 540 und 541 ist geglückt. Zurzeit sind die Fahrzeuge auf der Strecke laut QNV-Leitstelle außerordentlich pünktlich unterwegs, selbst während der Hauptverkehrszeiten“, so Landrat Dietmar Seefeldt.

Auch die Umstiege am Bahnhof Bad Bergzabern, wo zur vollen Stunde zahlreiche Linien aufeinandertreffen, funktionierten nun regelmäßig gut. Zum umsteigefreien Übergang von Weißenburg bis nach Landau (Linien 543 und 541) habe es ebenfalls erste positive Rückmeldungen gegeben. Einzelne negative Meldungen hätten die Kreisverwaltung auch erreicht, bisher alle in Bezug auf Neuerungen bei der Schülerbeförderung Richtung Landau.

„Dass es zum Start eines neuen Fahrplan-Systems an der einen oder anderen Stelle noch ruckelt, ist nicht ungewöhnlich“, findet Seefeldt. „Wo wir Hinweise bekommen, dass es bei den Schulbusverbindungen noch Optimierungspotenzial gibt, da nehmen wir diese Rückmeldungen ernst und prüfen weitere Verbesserungen.“ Wenn der Landkreis zuständig sei, kümmere er sich selbst darum. „Wenn wir Hinweise zu Landauer Schulbussen erhalten, geben wir diese an die Stadtverwaltung weiter“, so der Landrat, der betont, dass Stadt und Kreis eng zusammenarbeiteten.

Was hat sich verändert?

Buslinien sind in Linienbündeln zusammengefasst. Diese werden etwa alle zehn Jahre neu ausgeschrieben und der Betrieb dieser Strecken damit an Busunternehmen vergeben. Der Kreis SÜW ist aufgrund seiner großen Fläche mit vielen benachbarten Landkreisen und Städten finanziell an mehreren Bündeln beteiligt: Neustadt, Landau, Queichtal, Bad Bergzabern, Germersheim und Pirmasenser Umland. Zum Winterfahrplanwechsel am 11. Dezember gingen die Linienbündel Landau und Neustadt komplett neu aufgelegt an den Start.

Die Kreisverwaltung hat sich dafür eingesetzt, dass im Zuge der Neuauflage die Busverbindungen in SÜW verbessert werden. „Der öffentliche Nahverkehr wird angesichts unserer Klimaziele und der Energiekrise nun deutschlandweit noch wichtiger“, so der Landrat. Eine stärkere finanzielle Unterstützung von Bund und Land hält er dabei für unabdingbar.

Kleinbusse kommen gut an

Auch die Stadt Landau zieht ein überwiegend positives Fazit nach einer Woche Landau-Takt. „Das Wichtigste zuerst: Das Angebot wird genutzt. Wir lassen die zusätzlichen Busse nicht zum Selbstzweck fahren, sondern um den Menschen eine einfachere und bequemere Mobilität im ÖPNV zu ermöglichen“, fasst Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) zusammen. Viel positives Feedback gebe es für die erstmals zum Einsatz kommenden Kleinbusse, so Hartmann weiter – und für mehr barrierefreie Haltestellen.

Ebenfalls an die Verwaltung herangetragen werde Lob zur Taktung: So werden seit kurzem nahezu alle Bushaltestellen in Landau mindestens zweimal in der Stunde bedient, die meisten sogar deutlich öfter. Das mache es zumindest in der Innenstadt sogar möglich, einfach so „loszumarschieren“, ohne vorher auf den Fahrplan zu gucken – der nächste Bus komme zuverlässig.

Nachbesserungsbedarf stellenweise vorhanden

An manchen Stellen gebe es aber noch Nachbesserungsbedarf. Der am häufigsten genannte Kritikpunkt habe dabei gar nichts mit dem Landau-Takt zu tun, sondern gehe auf das neue, einstimmig beschlossene Verkehrskonzept für Queichheim und die Verkehrsberuhigung in der Schneiderstraße und der Brandenburger Straße zurück. Auf vielfachen Wunsch der Anwohner und in Abstimmung mit den ansässigen Schulen können die beiden Straßen künftig nicht mehr mit dem Auto befahren werden – und auch nicht mit dem Bus. „Dieses Mehr an Verkehrssicherheit bedeutet, dass jetzt alle Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums Ost vom Hauptbahnhof zur Schule laufen müssen, nicht nur wie bisher die, die mit der Bahn oder Buslinien zum Beispiel aus Neustadt oder Bad Bergzabern kommen“, heißt es seitens der Stadt. Ordnungsdezernent Hartmann habe veranlasst, dass das Ordnungsamt ein Auge auf den neuen Schulweg hat. Weitere Problemstellen, etwa die Anschlüsse nach Schulschluss an der Maria-Ward-Schule, seien bereits beseitigt worden. „Schwierigkeiten gibt es noch im Westring, wo das Ordnungsamt dafür sorgen muss, dass die provisorische Bushaltestelle nicht zugeparkt wird.“

Insgesamt sieht die Stadt Landau angesichts so vieler Veränderungen aber einen ruhigen Start für ihren neuen Bustakt. In den nächsten Wochen und Monaten wolle die Verwaltung weiter für den Landau-Takt werben, vor allem auch für die neue flexible Mobilität auf Abruf mit VRNflexline Landau. Dazu sollen im neuen Jahr zum Beispiel in den Stadtdörfern Arzheim, Mörzheim und Wollmesheim zusätzliche Infoveranstaltungen stattfinden; außerdem bereite die Verwaltung für Januar Sprechstunden per Telefon und Videokonferenz zum Landau-Takt vor. Rückmeldungen und Fragen können jederzeit per E-Mail an oepnv@landau.de an die Stadt herangetragen werden.