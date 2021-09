Der Kneipp-Verein Bad Bergzabern veranstaltet am Samstag, 11. September, 10 bis 18 Uhr, anlässlich des 200. Geburtstages von Pfarrer Sebastian Kneipp einen Aktionstag im Kurpark. Auf dem Programm steht unter anderem eine geführte Wanderung über den Kneipp-Lehrpfad, ein Vortrag zum Thema Ernährung und innere Balance sowie eine Kräuterführung. Abgerundet wird der Tag von kulinarischen Angeboten der Gastronomie in der Südpfalz-Therme sowie in der Weinstube Pfalzgenuss, direkt an der Kneipp-Anlage im Kurpark. Die Südpfalz-Therme gewährt allen Teilnehmern der Programmpunkte einen ermäßigten Feierabendtarif an diesem Abend.