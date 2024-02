Zwischen den Unterrichtseinheiten braucht es Pausen. Dafür ist der Schulhof da. Bestenfalls soll er Rückzugsorte, Ruheplätze und interessante Spielgeräte bieten. An der Klingbachschule in Billigheim-Ingenheim gibt es seit Kurzem einen „Adlerhorst“.

Der Alltag an den Schulen habe sich verändert, erklärt Christine Gein, Rektorin der Klingbachschule in Billigheim-Ingenheim. Denn die Kinder verbringen mittlerweile, nicht zuletzt auch durch das Ganztagsangebot, viel mehr Zeit an der Schule. Schulen sind nicht nur die Lern-, sondern auch die Lebenswelt der Schüler. Zuletzt hat der Förderverein mithilfe von Spendengeldern den Schülern der Grundschule anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Einrichtung ein Geschenk gemacht. Es wurde ein Federparcours mit der Bezeichnung Adlerhorst angeschafft. Das Spielgerät habe etwa 18.000 Euro gekostet, berichtet die Rektorin. Es werde von den Schülern sehr gerne genutzt.

Pausenhöfe werden überplant

Die Schulkinder waren in die Entscheidung miteinbezogen worden, welches Spielgerät es am Ende werden sollte. Das Schulgelände in Billigheim-Ingenheim sei großzügig angelegt. Dennoch: „Eine Schule ist nie fertig geplant und es bleibt immer Raum für Veränderungen und neue kreative Ideen“, erklärt Christine Gein. Auch außerhalb der Schulzeit erfülle der Pausenhof seinen Zweck. Das Schulgelände sei offen gestaltet und der Schulhof werde von Kindern und jungen Familien gerne als Spiel- und Aufenthaltsplatz genutzt.

Auch in der VG Herxheim hat man die Pausenhöfe im Blick. Hier fallen die Grundschulen in den Aufgabenbereich von Beigeordnetem Ewald Henkenhaf. Auch er sagt, dass das Thema wichtiger werde. In den vergangenen Jahren hätten sich Pausenhöfe weiterentwickelt. Grund dafür seien nicht zuletzt Ganztagsangebote. „Die Schüler verbringen mehr Zeit in der Schule.“ Im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler, der ab 2026 gelten soll, werde man die Pausenhöfe der Grundschulen in der VG überprüfen und überplanen.