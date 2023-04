Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Adventsstimmung kommt in der Kurstadt in diesem Jahr nur schwer auf. Der Karolinenmarkt fiel der Pandemie zum Opfer. Schlimm genug, aber nachvollziehbar. Dass aber kein Weihnachtsbaum die Innenstadt ziert, ärgert Bürger und Gäste. Wahrscheinlich wird das in den kommenden Jahren noch häufiger der Fall sein.

Hell erstrahlt der riesige Tannenbaum vor der imposanten Marktkirche im Zentrum Bad Bergzaberns. Ein Postkarten-Motiv. Beim abendlichen Spaziergang ist man da ganz schnell in Weihnachtsstimmung.