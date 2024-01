Das Autohaus Völbel war in Bad Bergzabern lange Zeit eine Institution für den Vertrieb und die Reparatur unter anderem der Automarke Renault. Ingrid und Dieter Völbel arbeiteten beide im Betrieb, übernahmen ihn später und vergrößerten ihn.

Viel Arbeit war das für den Kfz-Meister und seine Frau, die im Büro tätig war. Doch das ist mittlerweile schon ein paar Tage her. Seit 1999 genießen beide nun ihren wohlverdienten Ruhestand und feiern heute ihren 60. Hochzeitstag im Kreise der Familie. Ingrid zog mit 16 Jahren von Harxheim im Zellertal mit ihrer Familie nach Bad Bergzabern, da ihr Vater als Polizeichef die hiesige Inspektion übernahm. Nach ihrer Ausbildung arbeitet sie in der Weinhandlung der Firma Lorch, unweit ihres Wohnsitzes. Irgendwann fiel dem jungen Dieter Völbel, der jeden Morgen an der Tankstelle seiner Eltern in der Weinstraße arbeitete, auf, dass da eine junge hübsche Dame immer den gleichen Weg zur Arbeit nahm. Aber außer einer kurzen Begrüßung war da nicht mehr.

Auf Feier näher gekommen

Auf der Geburtstagsfeier einer Freundin kamen sie sich dann näher. Ingrid Völbel erinnert sich: „Dieter ist mir gleich aufgefallen und als ich die Einladung von Antonia zur Feier bekam, sagte ich schnell zu. Ich dachte mir, dass ich ihn dort treffen würde.“ Aber da war ja noch der Freund aus Harxheim, der fast an jedem Wochenende mit dem Motorrad kam. „Tja, aber ich ließ sie nicht mehr aus den Augen. Jeden Tag sahen wir uns. Und sie hat sich für mich entschieden“, schmunzelte Dieter Völbel.

Einige Jahre „gingen“ sie zusammen. Am 24. Januar 1964 war dann Hochzeit in der Marktkirche in Bad Bergzabern. An einem schönen kalten klaren Tag. Zur Feier des Tages ging die Familie essen in der Gaststätte „Zum Rössel“. Danach wurde das Wohnzimmer der Völbels ausgeräumt und sich dort zu Kaffee und Kuchen getroffen. Die beiden Söhne Carsten und Tino kamen 1967 und 1974 zur Welt. Eine kleine Wohnung konnte die Familie im Kutscherhaus am jetzigen Wohnhaus der Familie Hassinger beziehen. Dieter und Ingrid Völbel erweiterten den Betrieb. Das Angebotsspektrum war groß. Werkstatt, Tankstelle und Fahrschule – alles unter einem Dach. Dieter Völbel war auch als Kfz-Sachverständiger dauernd auf Achse.

Gemeinsame Reisen

Die Ehrennadel der Handelskammer der Pfalz wurde ihm 2004 verliehen. Ebenso 2013 der goldene Meisterbrief für 50 Jahre. Lange Zeit fungierte Völbel als Obermeister im Bereich Kfz in Kaiserslautern. Ebenso saß er als Präsident dem Lions-Club einige Jahre vor. Ehefrau Ingrid engagierte sich sportlich im Turnverein Bad Bergzabern. Da beide Söhne kein Interesse zeigten, die Firma weiterzuführen, war 1999 Schluss mit dem Autohaus. Seitdem gingen beide gerne auf Reisen und pflegen auch weiterhin Kontakt zu einem großen Bekannten- und Freundeskreis. Durch Krankheit und eine langwierige Verletzung an der Bandscheibe wurde das Ehepaar in den letzten Jahren ausgebremst. Heute ist mehr leichtes Spaziergehen angesagt. Genauso wie Literatur und Kultur. Die Ehejubilare freuen sich sehr auf den Besuch der Familie an ihrem Ehrentag.