In der Rubrik „Hierzuland“ sendet das SWR-Fernsehen Ortsporträts. Ein Beitrag über Ingenheim läuft am Mittwoch, 14. April, ab 18.45 Uhr innerhalb der „Landesschau Rheinland-Pfalz“. Ingenheim mit seinen 1500 Einwohnern ist seit 1969 ein Ortsteil der Gemeinde Billigheim-Ingenheim. Die Silhouette des Dorfes wird von der evangelischen Kirche sowie der katholischen Kirche Sankt Bartholomäus geprägt. Eine Besonderheit findet sich am Ortsrand von Ingenheim – ein jüdischer Friedhof. Sein Ursprung reicht zurück bis ins 17. Jahrhundert. Mehr als 1000 Grabstätten finden sich auf dem Friedhof und erinnern daran, dass der Ort einst die größte Landjudengemeinde in der Pfalz war. Jahrelang war der Friedhof von Gestrüpp überwuchert, bis sich einige Rentner des Friedhofs annahmen und ihn wieder in die Reihe brachten. Das tun sie bis zum heutigen Tage. Ingenheim ist ein Touristenort. Doch in Zeiten von Corona steht hier das Leben weitgehend still. Der Campingplatz mit den originellen Weinbaufässern zum Übernachten ist verwaist. In der Ortsmitte sind viele Geschäfte, ein Gasthaus und auch das Café geschlossen.