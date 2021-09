Der Naturschutzverband Südpfalz (NVS) erntet am Freitag und Samstag wieder Äpfel auf seinen Streuobstwiesen, um diese zu Saft zu verarbeiten. Interessierte, die mithelfen möchten, bekommen das Getränk vergünstigt. Treffpunkt ist auf der Streuobstwiese des Verbands zwischen Billigheim-Ingenheim und Rohrbach. Um Anmeldung per E-Mail an den Vorsitzenden an kurt.garrecht@t-online.de wird gebeten. Der Erlös aus dem Saftverkauf fließt in Projekte des NVS.