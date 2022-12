Im Zuge einer Machbarkeitsstudie wird geprüft, wie die Grundschule in Siebeldingen erweitert werden kann. Denn wegen der knapp bemessenen Raumsituation und der aktuell hohen Schülerzahlen wird in der Einrichtung mehr Platz benötigt. Neben zwei Klassenräumen sollen Mehrzweck-, Betreuungs-, Speise- und weitere Nebenräume geschaffen werden. Darüber hinaus wird in Erwägung gezogen, dort künftig auch Böchinger Kinder zu unterrichten. Sie besuchen bisher die Grundschule in Nußdorf, für die allerdings bereits dringender Erweiterungsbedarf besteht, der sich durch das derzeit entstehende Neubaugebiet in Böchingen und die zu erwartenden Kinderzuwächse steigern würde, wie in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Landau-Land informiert wurde. Statt sich an die Kosten in Nußdorf zu beteiligen, könnten die Mittel in den Schulstandort Siebeldingen investiert werden. Im Wesentlichen würde sich die Erweiterung dann auf vier anstatt zwei Klassenräumen beschränken. Grundstücksflächen für eine bauliche Erweiterung stehen in unmittelbarer Nachbarschaft der Schule zur Verfügung.