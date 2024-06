Bei der Wahl des 28 Sitze großen Herxheimer Gemeinderates vor fünf Jahren war die CDU der große Verlierer. Diesmal haben die Christdemokraten den Spieß umgedreht. Sie können deutlich zulegen.

Trotz der hohen Stimmverluste von fast 20 Prozentpunkten im Jahr 2019 war die CDU mit neun Sitzen im Gemeinderat die stärkste Fraktion geblieben. Bei der jetzigen Kommunalwahl konnten die Christdemokraten ein Plus von elf Prozentpunkten verzeichnen, was bedeutet, dass sie im neuen Rat künftig zwölf Sitze innehaben werden. 41,2 Prozent der Wähler votierten für die CDU.

Zweitgrößte Fraktion im Rat ist die FWG mit acht Sitzen – 2019 waren es sechs. Nicht mehr vertreten ist künftig die Wählergruppe Braun, die automatisch erlischt, da Hedi Braun als Listenführerin nicht mehr zur Wahl stand. Die WG Braun hatte bis dato ebenfalls sechs Sitze auf sich vereint. Der eine oder andere aus dieser Gruppierung hatte sich dann bei der FWG zur Wahl aufstellen lassen.

Die Sozialdemokraten können zulegen (plus 2,5 Prozentpunkte) auf 14,9 Prozent. Sie nehmen künftig vier statt drei Sitze im Gemeinderat ein. Die Grünen haben mit leichten Verlusten von 0,6 Prozentpunkten auf 10,7 Prozent ihr Ergebnis von 2019 in etwa bestätigt. Für diese Fraktion bleibt es auch künftig bei drei Sitzen. Eine eher marginale Bedeutung hat weiterhin die FDP (plus 0,1 Prozentpunkte) auf 3,3 Prozent, die auch künftig nur einen Sitz im Rat innehaben wird.

Von den 8739 Stimmberechtigten haben am Sonntag 5807 Bürger ihr Kreuzchen gesetzt – dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 66,4 Prozent. Herxheimer Bürgermeister ist weiterhin Sven Koch (CDU), der sich bei der jüngsten Wahl deutlich gegen Jörg Manfred Dähne (SPD) behaupten konnte.