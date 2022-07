Die Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach hat den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ erhalten. David Emling, Regionalkoordinator des Netzwerks für die Pfalz, hat die Plakette übergeben.

Die Schule tritt damit einem bundesweiten Netzwerk von über 3800 Schulen bei, die sich aktiv gegen Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Herkunft oder Religion aussprechen. Die Idee zu „Schule ohne Rassismus“ wurde 1988 in Belgien entwickelt. Dort sowie auch in den Niederlanden, in Österreich und in Spanien gab es voneinander unabhängige Aktivitäten. In Deutschland wurde das Programm vom Verein „Aktion Courage“ initiiert.

Eine wichtige Rolle bei dem Netzwerk spielen die Paten. Mehr als 2500 Persönlichkeiten unterstützen Schulen, darunter Fußballspieler, Künstler, Musiker, Schauspieler und Politiker. Um den Titel zu bekommen, müssen mindestens 70 Prozent aller Menschen, die in einer Schule lernen und arbeiten, in einer Abstimmung der Selbstverpflichtungserklärung von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ zustimmen. Damit verpflichten sie sich, dass sie sich künftig gegen jede Form von Diskriminierung wenden. Sollte es zu Diskriminierungen kommen, verpflichten sich die Unterzeichner zu aktivem Einschreiten. Zudem muss eine Courage-Schule mindestens einmal im Jahr einen Projekttag zum Thema durchführen. Bevor die Schule den Titel verliehen bekommt, muss sie einen Paten finden, der ihre Schule unterstützt.

Landrat Dietmar Seefeldt, der die Patenschaft für das Projekt übernommen hat, betont: „Die Schule zeigt mit diesem Schritt Haltung. Besonders bemerkenswert finde ich, dass der Impuls dazu von Seiten der Schülervertretung ausging. Vielfalt ist eine Chance: Junge Leute erkennen das oft ganz natürlich und klar.“ Er sei überzeugt, dass das Miteinander der Schulgemeinschaft von dem neuen Titel und den dahinterstehenden Aktionen profitieren werde. „Ebenso profitieren die gesamte Gesellschaft und unser Landkreis. Denn der Geist, der an einer Schule herrscht, wirkt weit über ihre Gebäudegrenzen hinaus und wird von den jungen Menschen weitergetragen.“