Wie schon in der Vergangenheit gab es auch in diesem Jahr im Vorfeld der Bundestagswahl eine Juniorwahl im Alfred-Grosser-Schulzentrum in Bad Bergzabern. Die Juniorwahl der Initiative Kumulus ist ein handlungsorientiertes Projekt zur politischen Bildung, das noch nicht wahlberechtigten Jugendlichen nach einer intensiven Vorbereitung im Unterricht die Möglichkeit bietet, in einem simulierten Wahlakt ihre Stimmen abzugeben. Die Realschule und das Gymnasium erhoffen sich durch das Projekt, ein noch höheres Interesse der zukünftigen Wahlberechtigten für die Politik zu erreichen, informiert Pete Allmann, Leiter des Gymnasiums. Im Gymnasium nahmen alle 10. Klassen und die komplette 11. Jahrgangsstufe an der Juniorwahl teil. Die Wahlbeteiligung lag bei 100 Prozent.

Den Wahlkreis gewann mit 24,1 Prozent Thomas Gebhart (CDU). Die FDP errang mit deutlichem Abstand die meisten Zweitstimmen (26,9 Prozent). Außer den Liberalen konnten noch vier Parteien die Fünfprozenthürde überwinden: Bündnis 90/Die Grünen (19,3 Prozent), CDU (15,9 Prozent), SPD (13,8 Prozent) und Die Linke (6,9 Prozent).