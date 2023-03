Die Göcklinger Hütte des Pfälzerwald-Vereins (PWV) ist am 5. Februar komplett ausgebrannt. Nicht nur die Hütte, die sich nahe des Pfalzklinikums Klingenmünster befindet, auch das gesamte Inventar und der Besitz der örtlichen PWV-Gruppe wurden durch das Feuer zerstört. Was nach wie vor ungeklärt ist, ist die Brandursache: „Das offizielle Gutachten liegt noch nicht vor“, heißt es von Seiten der Polizeidirektion Landau.

In den kommenden Tagen werden die Reste der ausgebrannten Hütte abgerissen, sagt Gerd Adam, Vorsitzender der Göcklinger PWV-Ortsgruppe. Ob die Bodenplatte wieder verwendbar sei, könne noch nicht gesagt werden. Fest steht bereits: Im hinteren Bereich, an der Grenze zu dem kleinen Wäldchen, sei aufgrund der Vorkommnisse der Boden konterminiert und müsse abgetragen werden. Der Abriss und die Entsorgung des Sondermülls würden von der Versicherung finanziell übernommen. In Holzbauweise werde die geplante Konstruktion wohl nicht mehr genehmigt, sagt der Vorsitzenden weiter.

Die Göcklinger Hütte diente dem PWV für eigene Feste, wurde in der Vergangenheit aber auch oft vermietet für Vereins- und Familienfeste. Mithilfe vieler fleißiger Helfer wurde die Hütte in den vergangenen Jahren für rund 30.000 Euro an vielen Stellen modernisiert und auf Vordermann gebracht. Innerhalb weniger Stunde wurde diese Arbeit durch ein Feuer zunichte gemacht und in Luft aufgelöst.

Info

Der Pfälzerwald-Verein hat inzwischen ein Spendenkonto eingerichtet bei der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau, IBAN: DE93 5489 1300 0054 1408 00. Die VR-Bank hat als Soforthilfe bereits einen Tag nach dem Brand einen Betrag von 3000 Euro überwiesen.