Die CDU ist nicht mehr die stärkste Kraft im Verbandsgemeinderat Edenkoben. Nach dem vorläufigen Ergebnis müssen sie einen Sitz abgeben, sodass sie am Ende zehn haben werden.

Die Christdemokraten mussten im Vergleich zu 2019 3,3 Prozentpunkte einbüßen. Sie erhielten 28,0 Prozent der Stimmen. Von den 16.291 Wahlberechtigten in der Verbandsgemeinde hatten 11.585 und damit 71,1 Prozent ihr Kreuzchen gesetzt.

Gewinner der Wahl ist die FWG, die 31 Prozent der Wähler von sich überzeugen konnte. Vor fünf Jahren hatte sie noch 24,0 Prozent verbucht. Sie wird künftig zwölf Sitze im Gremium haben, das aus 36 Mitgliedern besteht.

Zu den Gewinnern zählt auch die AfD, die im Landkreis SÜW nur noch im Verbandsgemeinderat Bad Bergzabern vertreten ist. In Edenkoben hat sie vier und damit einen Sitz mehr als in der vergangenen Legislaturperiode. Sie legte um 3,5 Prozentpunkte zu, sodass sie am Ende 11,7 Prozent erreichen konnte.

Verlierer der Wahl sind die Grünen, deren Ergebnis mit 11,2 Prozent fast fünf Prozentpunkte geringer ausfällt als bei dem Votum 2019. Verluste haben auch die SPD und die FDP zu verzeichnen, die auf 14,3 (2019: 16,1 Prozent) beziehungsweise 3,8 Prozent (2019: 4,3 Prozent) kamen.