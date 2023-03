Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Haare sind die Leidenschaft von Friseurmeisterin Raziye Karl. Nach langen Jahren in Knöringen startet sie am Samstag in ihrem neuen und größeren Salon „Top Hair“ in Böchingen mit frischem Wind.

Seit 25 Jahre hat sich Friseurmeisterin Raziye Karl der Haarpracht verschrieben. Sie liebt die Abwechslung, deswegen informiert sie sich gerne bei Fortbildungen über Themen rund ums