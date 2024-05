Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer Schlägerei, die sich 2023 auf dem Strohhutfest ereignete, hat sich am Dienstag erneut das Amtsgericht in Frankenthal beschäftigt. Obwohl sich nicht klären ließ, was genau zwischen dem 41-jährigen Angeklagten aus der Verbandsgemeinde Freinsheim und einem Ludwigshafener vorgefallen ist, wird das Verfahren eingestellt.

Strafrichter Thomas Henn versuchte auch am zweiten Verhandlungstag herauszufinden, was am 9. Juni 2023 in der Fischergasse – in der Nähe des Willy-Brandt-Platzes – zwischen