Die Ortsgemeinde Leinsweiler beabsichtigt, die Sinkkästen künftig von einer Firma leeren und auch den Abfall durch diese Firma entsorgen zu lassen. Geplant ist eine zweimalige Leerung – einmal im Mai und einmal im November/Dezember –, falls notwendig auch mal eine Spontanleerung. Der Auftrag erteilte der Ortsgemeinderat an die Firma SRH aus Pfaffen-Schwabenheim im Landkreis Bad Kreuznach. Die Kosten für die 325 Sinkkästen, die in Leinsweiler zu leeren sind, liegen pro Leerung bei rund 900 Euro brutto abgeschätzt werden.

In nahe am Wald gelegenen Gemeinden wie Leinsweiler, werden die Sinkkästen schnell durch sich ansammelndes Blattwerk verstopft, was im schlimmsten Fall zu Überschwemmungen führen kann. Deshalb appelliert Ortsbürgermeister Thomas Stübinger an alle Einwohner, dass diese nicht schon selbst Abfall, Blätter oder Straßenkehricht in die Sinkkästen entsorgen. „Das ist für mich die erste Maßnahme für einen funktionierenden Hochwasserschutz“, so der Ortsbürgermeister.