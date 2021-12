Das Personal in Kitas hat in Corona-Zeiten eine wichtige Rolle. Erzieherin Jessica Lambrecht von der protestantischen Einrichtung in Essingen und ihre Berufskollegen stellen bei jeder Infektionslage die Kinderbetreuung sicher und halten damit gerade arbeitenden Eltern den Rücken frei.

Die Erzieher stehen aber auch in einer besonderen Verantwortung. Die Pandemie und ihre Auswirkungen machen sich stark in ihrem Berufsalltag bemerkbar. Die Angst schwinge immer mit, andere zu infizieren oder sich selbst mit Covid-19 anzustecken und in die Familie zu tragen, verrät die 35-Jährige. „Deshalb achte ich im Privatleben umso mehr, mich an die geltenden Corona-Regeln zu halten und Kontakte zu beschränken.“ Schließlich könne es in der Kita nur das Ziel sein, gerade Kinder, die sich noch nicht mit einer Impfung schützen können, vor einer Corona-Erkrankung zu bewahren.

Als Mutter und Erzieherin bereite es ihr Freude, Kinder in Weihnachtsstimmung zu versetzen. Sie selbst wünscht sich, Heiligabend so im Kreise der Familie feiern zu können, wie sie es sich vorstellt. Nicht, dass die Corona-Angst den Abend überschattet. Deshalb hofft sie, dass sich die Menschen darauf besinnen, mehr auf sich und andere acht zu geben.

Der Avdentskalender

Knapp zwei Jahre an der Corona-Front: Alle hofften, nach dem Sommer wäre die Pandemie überwunden. Doch nun überlagert sie abermals die Adventszeit. Wie gehen die Menschen damit um, die sich in verschiedensten Bereichen mit dem Virus herumschlagen müssen? Welche Wünsche und Erwartungen haben Sie? Kommt bei ihnen überhaupt noch Weihnachtsstimmung auf? Wir stellen jeden Tag eine/n von Ihnen vor.