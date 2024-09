Jeden Tag von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends war die Tankstelle Walther in Bad Bergzabern offen. Anna und Klaus Walther waren als Tankstellenpächter-Ehepaar in der ganzen Region bekannt. Die Tankstelle führen sie schon seit einiger Zeit nicht mehr und lassen alles etwas ruhiger angehen. Heute feiern sie ihren 60. Hochzeitstag in gemütlicher Runde.

Nach der Autoschlosserlehre fand Klaus Walther damals keinen Arbeitsplatz und fing in der Handtaschenfabrik Gauli in Herxheim an. Dort stanzte er die Handbügel für Damentaschen. In der Nähabteilung arbeitete damals ein hübsches schwarzhaariges Mädchen. Man sah sich öfter in der Pause, redete wenige Worte miteinander. Bis Klaus Walther eines Tages einfach mit seiner rot/weißen NSU TT am Werkstor wartete, bis Anna herauskam. Das war 1960. Da waren beide ganze 17 Jahre jung.

Ein Rebell, wenigstens nach außen hin, war der Klaus. Er und zwei seiner Kumpels waren damals eine kleine Gang. Mit schwarzer Lederjacke, auf der in roten Großbuchstaben „ ELVIS“ stand, und in knallengen Jeans knatterten sie nachts durch die Straßen von Landau und machten einen Heidenlärm. Heute noch muss das Ehepaar lachen, wenn es solche Geschichten aus dem Nähkästchen plaudert. Klaus Walther ist auch jetzt noch ein großer Verehrer von Elvis Presley und dessen Musik.

Kurz nach der Hochzeit zur Bundeswehr

1962 verlobten sich Anna und Klaus. 1964, am 21. Geburtstag des Ehemannes, wurde in Offenbach geheiratet. Das war an einem Samstag. Am Donnerstag der folgenden Woche musste er zur Bundeswehr nach Zweibrücken. Aber etwa drei Monate später wurde er zur Versorgungskompanie in Bad Bergzabern abkommandiert. Dort war der Tankstellenbetrieb seine Aufgabe. Er hatte geregelte Arbeitszeiten und konnte zu Hause schlafen.

„Eine Reise an den Bodensee zur Verlobung war noch drin. Aber die Flitterwochen stehen noch heute aus“, sagt der 81-jährige Klaus Walther lachend. Denn das Geld war mehr als knapp. Um noch etwas dazuzuverdienen, schob er Sonntagsdienst bei einer Shell-Tankstelle in Landau. Am letzten Tag seines Wehrdienstes sah er am schwarzen Brett der Kompanie, dass Shell einen Pächter für eine neuerbaute Tankstelle im Ort suchte. Darauf bewarb er sich und bekam den Zuschlag.

De „Shelle-Walther“ kennt jeder

1966 wurde die Shell-Tankstelle von den Pächtern Walther in Bad Bergzabern eröffnet. 25 Jahre lang konnte man dort beim „Shelle-Walther“ tanken. Im ersten Halbjahr mussten die beiden noch von Offenbach aus pendeln. Danach wohnten sie in der Neugasse im Ort.

1991 wechselte das Ehepaar nach 25 Jahren und übernahm eine Tankstelle ein paar Hundert Meter entfernt. Es kaufte das Gelände und betrieb bis 2008 eine Jet-Tankstelle. Danach war es um Klaus Walther gesundheitlich nicht so gut bestellt. „Wir machten in diesem Jahr, nachdem mein Mann wieder hergestellt war, das einzige Mal Urlaub in unserem Leben. Zwei Wochen Bad Gastein“, erinnert sich Anna Walther.

Zwei Diamantene Hochzeiten auf einmal

Als das Angebot kam, das Autohaus Tretter zu kaufen, nahmen die beiden die Gelegenheit wahr. Sohn Patrick als Geschäftsführer und seine beiden Söhne Leon und Nikola mit zwei weiteren Angestellten arbeiten im Reifencenter Walther. Zweimal in der Woche hilft Anna Walther noch aus. Ehemann Klaus ist mit dabei und schaut nach dem Rechten.

Ihren Ehrentag feiern sie mit der ganzen Familie sowie einem ehemaligen Bundeswehr-Kumpel und dessen Frau im Ort. Klaus Walthers langjähriger Freund heiratete am 18. September im selben Jahr. Nun feiern sie gemeinsam zweimal Diamantene Hochzeit.