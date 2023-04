Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gerhard Greitsch wirkt fit und zufrieden nach einem Leben mit Krieg, Gefangenschaft, Vertreibung und harter Aufbauarbeit. In Ostpreußen geboren, verschlägt es ihn 1950 nach Vorderweidenthal. Was der 94-Jährige an seinem Dorf so schätzt.

Der heutige Dorfälteste von Vorderweidenthal, Gerhard Greitsch, hat sein Leben lang hart gearbeitet. „Ich würde heute nichts anders machen“, sagt der 94-Jährige, der