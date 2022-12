Drei Hotelbetrieben aus dem Landkreis Südliche Weinstraße hat die Dehoga Rheinland-Pfalz eine höhere Klassifizierung verliehen.

Zum zweiten Mal hat der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Rheinland-Pfalz hat in Bad Kreuznach Hotels klassifiziert. Von den 14 gastgewerblichen Betrieben wurden drei aus dem Landkreis Südliche Weinstraße ausgezeichnet: Wiedemann’s Weinhotel in St. Martin darf sich ab sofort mit Vier Sternen Superior schmücken, das Hotel-Restaurant Winzerhof in St. Martin mit drei Sternen Superior und das Gasthaus Zum Lam in Gleiszellen mit vier Sternen. Alle drei Betriebe hat die Dehoga höher klassifiziert.

Landrat Dietmar Seefeldt gratuliert zum Erfolg: „Sie können stolz sein auf das Geleistete – gerade auch mit Blick auf die zuletzt schwierigen Zeiten.“ Zuerst habe die Corona-Pandemie die Gastronomie hart getroffen, dann die Energiekrise. „Deshalb können Sie gleich mehrfach stolz auf die Höherklassifizierung sein“, erklärt der Landrat. An der Südlichen Weinstraße werde Genuss großgeschrieben, wofür alle drei Betriebe stünden: „Wir brauchen Angebote wie Ihre, die einen wertvollen Beitrag zur Attraktivität unseres Landkreises leisten – sowohl für Touristen als auch die Bürgerinnen und Bürger vor Ort.“

Schwierige Bedingungen

„Die Rahmenbedingungen im Tourismus sind aktuell sehr herausfordernd“, sagt Uta Holz, Geschäftsführerin des Vereins Südliche Weinstraße. „Umso mehr freut es mich, dass viele Gastgeber an der Südlichen Weinstraße ein anstrengendes, aber sehr erfolgreiches Jahr 2022 hinter sich haben.“ Grundvoraussetzung für diesen Erfolg seien gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine hohe Qualität. Hotelsterne seien dabei ein Ansporn für Betriebe, immer besser zu werden und gleichzeitig ein Marketinginstrument und verlässliches Gütesiegel für überprüfte Qualität, so Holz.

Laut Dehoga wurden elf Betriebe in den Kategorien von drei Sternen bis Vier-Sterne-Superior klassifiziert. Zudem wurden zwei Umweltauszeichnungen und eine Auszeichnung zum Top-Ausbildungsbetrieb vergeben.