Die Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft wollen vorweihnachtliche Stimmung in Göcklingen verbreiten. Adventskränze und andere Gebinde sowie liebevoll dekorierte Tisch- und Wandgestecke werden derzeit gebastelt. Diese Werke und andere Kleinigkeiten wie selbst gestrickten Wollsocken werden am Freitag ab 14 Uhr im Pfarrheim zum Verkauf angeboten. Am Samstag und Sonntag haben Interessierte die Möglichkeit, ab 14 Uhr im „Hof der edlen Brände“ im Weingut Hafner in der Steinstraße weitere Gegenstände zu erwerben. Der Erlös soll einem sozialen Zweck zugutekommen.