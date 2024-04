Die CDU hat Ortsbürgermeister Matthias Ackermann erneut als Bürgermeisterkandidat nominiert. Es stünden zeitnah noch zwei Projekte an, die für die Gemeinde von größter Wichtigkeit seien: der Anbau an das Kindergartengebäude und die Errichtung einer Freiflächenfotovoltaikanlage, so Ackermann. Die Plätze Eins bis Zehn der Liste: Erik Engel, Dagmar Drieß, Ludwig Ackermann, Sabine Ackermann, Franz Öhl, Romy Weißer, Thorsten Görß, Usha Ehrhardt-Raith, Benedikt Hellmann und Corina Anthes.