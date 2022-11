Zwei Männer, die mutmaßlich mehrere Einbrüche verübt haben, hat die Polizei am Montag festgenommen. Das Duo soll am frühen Morgen in Oberalben gleich zweimal in Häuser eingestiegen sein. Allerdings waren Zeugen auf die beiden Männer aufmerksam geworden. Einer hatte sogar versucht, einen der Männer festzuhalten. Er wurde nach Polizeiangaben attackiert und dabei auch leicht verletzt.

Die Kuseler Polizei war schnell zur Stelle und konnte einen der beiden Verdächtigen noch an Ort und Stelle dingfest machen. Der Komplize war zunächst zu Fuß geflüchtet. Der Polizei gelang es aber, ihn zu ermitteln und ihn am Nachmittag in einem Ort im Landkreis Kusel zu verhaften.

Messer, Silbermünzen und Bargeld

Der zuerst Festgenommene hatte mehrere Messer bei sich, zudem fand die Polizei bei dem 24-Jährigen Silbermünzen und Bargeld. Dabei dürfte es sich um Diebesgut handeln. Weitere Wertgegenstände, die ebenfalls aus Einbrüchen stammen könnten, fand die Polizei nach Hinweisen von Zeugen in Oberalben vor.

Gegen den 24-Jährigen hatten laut Polizei bereits zwei Haftbefehle vorgelegen. Der später festgenommene 35-Jährige war nach Polizeiangaben ebenfalls gesucht worden. Der vorbestrafte Mann wird verdächtigt, im Februar in Altenglan durch ein Kellerfenster in eine Wohnung eingedrungen zu sein und dort Bargeld und Schmuck sowie ein Tablet erbeutet zu haben. Beide Männer sitzen nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Auch gestohlenen Wagen gefunden

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen hofft die Polizei nun auf Hinweise zu einem weißem Audi Q5 mit luxemburgischen Kennzeichen. Der Wagen war am Wochenende als gestohlen gemeldet und am Montag in Tatortnähe entdeckt worden. Ob er mit den Vorfällen in Oberalben in Verbindung steht, ist derzeit unklar, so die Polizei, die Hinweise unter der Telefonnummer 06381 9190 entgegennimmt.