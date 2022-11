Die Polizei hat am Montag einen 35-Jährigen im Raum Kusel festgenommen, der im Verdacht steht, im Februar in eine Wohnung in Altenglan eingebrochen zu sein. Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring mitteilte, hatte ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern bereits im August Haftbefehl gegen den Mann erlassen und diesen nun in Vollzug gesetzt. Der 35-Jährige wird verdächtigt, durch ein Kellerfenster in die Altenglaner Wohnung eingedrungen zu sein und dort Geld, Schmuck und ein Tablet gestohlen zu haben. Gehring zufolge ist der Haftbefehl mit Flucht- und Wiederholungsgefahr begründet. Der Mann habe keinen festen Wohnsitz und sei bereits wegen mehrerer Eigentumsdelikte vorbestraft. Der 35-Jährige habe von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht, ergänzte der Leitende Oberstaatsanwalt.