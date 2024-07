Zahlreiche Schüler im gesamten Landkreis Kusel erhielten in den vergangenen Tagen ihre Abschlusszeugnisse und besondere Ehrungen. Das EM-Viertelfinale von Deutschland spielte dabei auch eine Rolle.

Mit dem Fachabitur in der Tasche wurden bereits am vergangenen Freitag 32 Absolventen der Fachoberschule (FOS) Lauterecken entlassen. Es ist der insgesamt zwölfte Abschlussjahrgang. Die FOS bietet die Schwerpunkte Wirtschaft und Verwaltung sowie Gesundheit und Soziales an und verbindet durch ihre duale Ausrichtung Theorie und Praxis. In der kleineren Gesundheitsklasse war der Frauenanteil unter den Absolventen mit zwölf Schülerinnen und zwei Schülern besonders hoch. Sechs junge Frauen und zwölf junge Männer erreichten in der Wirtschaftsklasse das Ziel. Die Erfolgsquote sei mit rund 90 Prozent unverändert hoch, berichtet FOS-Koordinatorin Mechthild Emmesberger, die einmal mehr einem Jahrgang ein gutes soziales Miteinander und gegenseitige Unterstützung bescheinigt.

Es habe eine angenehme Atmosphäre und ein gutes Gruppenklima bei den Schülern bestanden, die auch den Kiosk gemeinsam bewirtschafteten und nicht nur aus der unmittelbaren Umgebung stammen, sondern auch aus Kusel, Bad Sobernheim und Kaiserslautern. Für die meisten Abgänger ist der berufliche Weg schon klar vorgezeichnet. Gleich fünf Absolventen werden eine Ausbildung beim Finanzamt beginnen. Andere Abgänger führt es beispielsweise zum Hauptzollamt, zur Polizei, in die Landwirtschaft, in die Soziale Arbeit oder in Richtung medizinische Fachangestellte und Erzieher. Zwei Absolventen werden weiterhin die Schulbank drücken, mit dem Ziel, an der Berufsoberschule binnen eines Jahres die allgemeine Hochschulreife zu erwerben.

„Ausbildungsberufe brauchen mehr Anerkennung“

Am Freitagvormittag wurden 58 Abgänger an der Realschule Plus Lauterecken-Wolfstein mit der Mittleren Reife verabschiedet, 23 Schüler haben die Berufsreife nach der neunten Klasse oder dem Projekt KoA (Keiner ohne Abschluss) erreicht. Es gab Grußworte, die Zeugnisausgabe und ein buntes Unterhaltungsprogramm. Viele der Abgänger werden an die FOS wechseln: zehn in den Gesundheitszweig, 13 in die Wirtschaftsklasse. Hinzu kommen externe Schüler, sodass die kommende zehnte Klasse zweizügig mit rund 50 Schülern starten wird.

18 Neuntklässler und 35 Zehntklässler verlassen die Integrierte Gesamtschule (IGS) Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr mit Abschluss. „Viele hätten den Übergang in die Oberstufe oder die zehnte Klasse geschafft, machen aber eine Ausbildung. Ausbildungsberufe brauchen mehr Anerkennung, das sind wichtige Jobs“, sagt Anja Ziegler, Pädagogische Koordinatorin der Klassen neun und zehn an der IGS. Das sei „mutig und gegen den Mainstream“, lobt sie.

Drei Stunden vorverlegt

52 Schüler der aktuellen zehnten Klassen nutzen die Gelegenheit, an der IGS die Oberstufe mit dem Ziel der Allgemeinen Hochschulreife zu besuchen. Zwölf externe Schüler werden zur elften Klassen hinzustoßen, sodass die kommende MSS mit 64 Schülern starten wird. Gefeiert wurde in der Aula am Standort Schönenberg mit Zeugnisausgabe und Preisverleihung unter dem Motto „Völlig losgelöst“ – und das bereits am frühen Nachmittag, damit das EM-Viertelfinale am Abend geschaut werden konnte. Denn die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien hatte für die Verlegungen vieler Entlassfeiern gesorgt.

So auch an der Realschule Plus in Kusel: Die Einladungen waren gerade raus, als Schulleiterin Nina Dahlke die Info bekam, dass Deutschland zeitgleich im Viertelfinale spielen könnte. Auch wenn sie selbst weniger mit Fußball am Hut habe, sei zu befürchten gewesen, dass während der Feier alle aufs Handy schauen. Ein Public Viewing sei mangels Genehmigung nicht möglich gewesen. Deswegen wurde die Verabschiedung in der Fritz-Wunderlich-Halle rund drei Stunden früher als üblich gefeiert. In deren Mittelpunkt stand der Abschluss von 82 Schülern – davon 62 mit mittlerer Reife. In der kommenden zehnten Klasse erwartet Dahlke etwa 65 Schüler in drei Klassen. Auffällig sei – nicht nur bei den Absolventen –, dass Fehlzeiten seit Corona durch längere Krankheiten höher seien, dazu kamen noch zahlreiche Bus- und Bahnstreiks.

„Horizonte öffnen“

Auch an der Realschule plus in Altenglan wurde in der Schulturnhalle EM-bedingt früher als üblich die Verabschiedung von rund 100 Schülern aus den neunten und zehnten Klassen gefeiert, berichtet Schulleiterin Katja Albert. „Jeder ist dann entspannt, und die Schüler können würdig feiern.“ Die Feierlichkeiten standen unter dem Motto „Horizonte öffnen“. Neben der Zeugnisausgabe wurde ein abwechslungsreiches Programm aus Gesang, Sketch und Tanz für einen runden Abschluss der Schullaufbahn geboten. Aus der dreizügigen neunten Klasse werden 34 Schüler im kommenden Schuljahr die zehnte Klasse besuchen.