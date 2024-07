Im Rahmen des Sportfestes beim SV Herschweiler-Pettersheim (SVHP) fand auch in diesem Jahr ein „Tag des Mädchenfußballs“ statt.

Das Angebot an diesem Aktionstag war vielseitig und machte den Teilnehmerinnen viel Spaß. Ging es doch in verschiedenen Parcours um Dribbelkünstler beim Slalomlauf mit Torabschluss, Kurzpass-Ass mit genauem Zuspiel, Elferkönig, Flankengeber, Kopfballkönig oder Zielschießen. Es wurde in Altersklassen eingeteilt, um das Abzeichen des DFB mit Unterschrift von Lena Oberdorf und Kai Havertz zu erlangen, entweder als Gold, Silber oder Bronze.

Beim Elfmeterschießen wurde beispielsweise für die jüngeren Kinder ab neun Jahren als Entfernung nur sieben Meter, für Kinder bis 16 Jahren neun und ab 17 Jahren elf Meter festgelegt. Auch einige Erwachsene machten für das DFB-Abzeichen mit. Die Angebote sollen auch am Fußball interessierte Mädchen ansprechen, die noch nicht in einem Verein aktiv sind und keine oder wenig Vorahnungen haben. Im Gegensatz zum letzten Jahr wurde dieses Mal das Angebot weniger angenommen.

6:7 nach 5:1

Der aktive Sport der Juniorinnen und Damen war jedoch auch gefragt. So siegte bei den C-Juniorinnen der Herschweiler-Pettersheim gegen den SV Borussia Spießen mit 7:1, während die B-Jugend des SVHP gegen den SV Bardenbach mit 1:4 unterlag.

Im Spiel der Damen der SG Herschweiler-Pettersheim/Langenbach führten diese zur Halbzeit schon mit 5:1 gegen das mit mehr Männern gemischte Inklusionsteam des SV Spesbach, um am Ende noch mit 6:7 zu verlieren.

Inklusion und Vielfalt als wichtiges Thema

Das Thema Inklusion und Vielfalt im Fußball will Jenny Dietz, die Mädchenbeauftragte des SV Herschweiler-Pettersheim, als wichtiges in den Mittelpunkt stellen. Bei einer Tombola gewann Andrea Depta vom SV Spießen ein Fahrrad, Lukas Becker einen Reisegutschein und Chantal Fürst den EM-Fußball, beide vom SV Herschweiler-Pettersheim.

Am Samstag siegten die E-Junioren I des SV Herschweiler-Pettersheim bei einem Kreisturnier mit mehreren Mannschaften. Die A-Junioren U21-Jugend von Ohmbachtal/Herschweiler-Pettersheim besiegte den FV Kusel mit 5:2, und die Aktiven des SVHP gewannen mit 2:1 gegen den SV Brücken.