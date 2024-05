Statt Sonnenschein und Frühsommerwärme müssen wir uns über Pfingsten auf ziemlich durchwachsenes Wetter einstellen. Bei Aufenthalten im Freien sollte der Regenschirm stets griffbereit sein.

Tiefer Luftdruck hat seinen Einfluss über Mitteleuropa ausgebreitet. Auch in der Westpfalz herrscht in den kommenden Tagen, sowie über Pfingsten erhöhte Labilität in der Atmosphäre. Bei einer eher windschwachen Wetterlage brauen sich in der feuchten Luftmasse immer wieder Regen- oder Schauerwolken zusammen.

Vorhersage

Donnerstag: Anfangs halten sich oft kompakte Wolken mit einigen Regenfällen. Zum Nachmittag sollten diese sich aber weitgehend verziehen und der Sonne die Gelegenheit bieten, sich in Szene zu setzen. Schauer bleiben dann wohl die Ausnahme. Die Temperaturen lassen zu wünschen übrig

Freitag: Die Wolken dominieren und lassen es gelegentlich auch tröpfeln. Mit etwas sonniger Einstrahlung beginnt es aber, in der Atmosphäre zu brodeln. Die Wolken werden mächtiger und können teils gewittrige Regengüsse produzieren. Lokal drohen Platzregen und eventuell auch Hagel. Die Tagestemperaturen bewegen sich in der Regel etwas unterhalb der 20 Grad-Marke.

Samstag: Der Tag startet meist mit dichten Wolken, aus denen es stellenweise regnen kann. Gegen Mittag stellt sich ein Mix aus Sonne und teils dicken Haufenwolken mit lokalen Schauern ein. Die Temperaturen bewegen sich im gemäßigten Bereich.

Sonntag (Pfingsten): Mit kräftiger Sonneneinstrahlung brauen sich nach Auflösung einiger Dunst- oder flacher Nebelfelder in der feuchten Luft mancherorts mächtige blumenkohlartige Wolken zusammen, die sich in Form von Schauern und Gewittern entladen. In den freundlichen Phasen des Tages wird es häufig warm und schwül.

Montag (Pfingsten): Nach insgesamt freundlichem Beginn werden die Wolken erneut dunkler und bedrohlicher und bringen weitere Regenfälle, Schauer und Gewitter. Diese können stellenweise sehr ergiebig mit Gefahr von kleinräumigen Überschwemmungen ausfallen. Es bleibt ziemlich warm und schwül.

Weiterer Trend

Am Dienstag und Mittwoch muss mit weiteren Regenfällen und Schauern gerechnet werden. Dabei werden die Temperaturen nach unten gedrückt.

Anschließend wird es voraussichtlich wieder etwas freundlicher und wärmer.