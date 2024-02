Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die TSG Wolfstein-Roßbach bestreitet in der Bezirksliga Westpfalz bereits ihr zweites Spiel nach der Winterpause. Der TuS Bedesbach-Patersbach dagegen ist zum ersten Mal im Einsatz.

Zwei Wochen nach dem Nachholspiel gegen die SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen (3:2) startet die TSG Wolfstein-Roßbach am Sonntag mit einem Derby (15.15 Uhr) beim VfB Reichenbach so richtig in die restliche