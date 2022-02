Eheschließungen in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan sind in den Trauzimmern der Rathäuser Kusel und Altenglan sowie in einem Raum der Zehntscheune auf Burg Lichtenberg. Im Bereich Lauterecken-Wolfstein sind Trauungen im historischen Veldenzturm in Lauterecken sowie im Sitzungssaal oder Trauzimmer Wolfstein möglich. Der Gewölbekeller in der Wasserburg Reipoltskirchen sei coronabedingt derzeit nicht für Trauungen zugänglich. Die VG Oberes Glantal bietet neben dem Sitzungssaal Waldmohr und dem Trauzimmer in Glan-Münchweiler noch das Kulturhaus in Schönenberg-Kübelberg für Eheschließungen an.

Im Januar haben kreisweit vier Trauungen stattgefunden. Von März bis Dezember liegen für Kusel-Altenglan 65 Reservierungen vor. 54 Trautermine sind in Lauterecken-Wolfstein vorgemerkt. Im Oberen Glantal sind es bis Ende Juli knapp 20. Dort werden Vormerkungen frühestens sechs Monate vor dem gewünschten Termin entgegengenommen. „Erfahrungsgemäß kommt jedoch noch eine Vielzahl an Terminen hinzu“, sagt Standesbeamtin Yvonne Weiß, denn „nicht alle Paare planen lange im Voraus.“

Gleichgeschlechtliche Trauungen

Auskunft geben die Standesämter auch über die Anzahl gleichgeschlechtlicher Trauungen: Waren es 2018 13, ging deren Anzahl 2019 auf sechs zurück. Im Jahr 2020 haben acht gleichgeschlechtliche Paare „Ja“ gesagt, 2021 waren es vier.

Auch wenn die Anzahl der Eheschließungen in der Corona-Krise leicht zurückgegangen ist, haben die Mitarbeiter bei den Standesämtern deswegen nicht weniger zu tun. „Eheschließungen stellen ohnehin nur einen Teil der täglichen Arbeit im Standesamt dar“, betont die Verwaltung in Lauterecken. Im Oberen Glantal registrieren die Mitarbeiter zu Corona-Zeiten insbesondere für Trauungen sogar einen höheren Arbeitsaufwand. „Die Standesbeamten müssen sich mit den ständig ändernden Corona-Verordnungen beschäftigen. Die Regelungen müssen oftmals kurzfristig und flexibel mit den Brautpaaren abgestimmt werden, um trotz Einschränkungen eine möglichst schöne Hochzeit zu ermöglichen.“ Auch die Kontrolle von 3G-Nachweisen nehme zusätzlich Zeit in Anspruch.