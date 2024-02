Nachdem im vergangenen Jahr in Bosenbach (Kreis Kusel) der Ortsgemeinderat mit seinem Bürgermeister zurückgetreten ist, folgt nun – ebenfalls im Kreis Kusel – der nächste Gemeinderat: Oberstaufenbach. Laut dem früheren Ortsbürgermeister Thomas Andes (parteilos) sei der Frust im Gemeinderat wegen der finanziellen Lage des 270-Einwohner-Dorfes zuletzt groß gewesen. Der Rat werde quasi zu jährlichen Steuererhöhungen gezwungen, was so nicht weitergehen könne. Andes: „Das Problem kommt ja nicht aus dem Ort, das könnten wir lösen. Aber die kommunale Finanzierung der Gemeinden, das kann so nicht funktionieren.“

Stefan Spitzer (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan könne die Entscheidung von Andes verstehen, aber das ehrenamtliche Engagement sei für die kommunale Selbstverwaltung unersetzlich. Und die wiederum sei „so wichtig für die Demokratie“, betont der Bürgermeister.

Den kompletten Text zu den Rücktritten lesen Sie hier.