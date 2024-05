Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Ernst-Reichel-Hütte beginnt an Christi Himmelfahrt die neue Saison. Dafür wurde sie zuletzt rausgeputzt: frische Farbe, neuer Sanitärbereich, WLan. Der Verein will, dass die Hütte für (junge) Besucher attraktiv ist und lässt sich auch in Sachen Veranstaltungen einiges einfallen.

Stefanie Fauß, Martina Kolter und Otto Leppla schauen sich zufrieden in der Ernst-Reichel-Hütte um. Sie sind Vorstandsmitglieder des Pfälzerwald-Vereins in Offenbach-Hundheim