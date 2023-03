Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ich will doch nur spielen...“, heißt es in einem Lied der deutschen Künstlerin Annett Louisan. Eben das werden sich auch die Herren des TTC Sand IV denken. Denn diese wurden nun schon mehrfach ausgebremst, was jedoch mit der Corona-Pandemie nicht wirklich zu begründen ist.

In der Kreisklasse A Süd-West, aber auch in anderen Kreisklassen ist der gewöhnliche Spieler schon Kummer gewohnt. Immer wieder melden Mannschaften ab, weil es in den darüber liegenden