Susanne Hautz ärgert sich über die Telekom. Immer wieder fällt der Anschluss im Haus ihrer Eltern aus. Die jüngste Störung trat im September auf und wurde über Monate hinweg nicht behoben. Zum Grund der Verzögerung macht das Unternehmen keine Angaben. Zumindest einen Lichtblick gibt es.

Susanne Hautz lebt in Schifferstadt, ihre Eltern in Lauterecken in der Straße Baumschule. Um täglich nachzufragen, wie es ihren Eltern geht, greift Hautz zum Telefonhörer.