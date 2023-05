Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit der Sanierung eines Altbaus ist das oft so eine Sache. Kaum hat man an einer Ecke begonnen, offenbaren sich weitere Arbeiten, die man zuvor nicht auf dem Zettel hatte. So hält auch das unter Denkmalschutz stehende Bürgerhaus in Waldmohr für die Stadt einige Überraschungen bereit.

In dem Ende des 19. beziehungsweise Anfang des 20. Jahrhunderts errichteten Gebäude an der Saarpfalzstraße war bis 1966 das Waldmohrer Amtsgericht untergebracht. Heute beherbergt das