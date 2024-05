Eine Wahlkampfhelferin der Grünen ist am Wochenende beim Verteilen von Info-Broschüren aufs Übelste beleidigt worden. Die junge Mutter, die so unmittelbar nach dem Vorfall nicht namentlich in der Zeitung stehen möchte, war in ihrem Nachbarort mit dem Kinderwagen unterwegs, um Flugblätter in die Briefkästen zu werfen, berichtet sie auf Nachfrage der RHEINPFALZ: „Ich habe nirgends geklingelt, niemanden gestört.“

Dann sei ein älterer Mann, den sie nicht gekannt habe, zeternd auf sie zugekommen. Er habe das Grünen-Flugblatt in der Hand gehalten, als „Kulturschande“ betitelt, vor ihr auf den Boden geworfen und daraufgespuckt. Dann habe er auf den Kinderwagen gezeigt: Als Grüne hätte sie „lieber abtreiben sollen, damit es nicht noch mehr solcher Idioten gibt“. Daraufhin habe sie den Mann stehenlassen, der weiter geschimpft habe. „Ich wusste ja nicht, ob der vielleicht alkoholisiert ist, und bin dann lieber mit dem Kinderwagen weg.“

Als Grüne habe sie sich schon einige Beleidigungen anhören müssen, aber dieser Vorfall habe eine neue Qualität. Das sieht auch Grünen-Kreissprecherin Katja Daish in einer Mitteilung zum Vorfall so: „Wir sind schockiert und entsetzt. In was für einer Welt leben wir? Die junge Frau hat nichts Unrechtes getan.“ Dass Menschen, die bereit sind, ihre Freizeit in Rats- und Fraktionssitzungen zu verbringen und unbezahlt um Wählerstimmen werben, auf offener Straße angeschrien, bedroht und beleidigt werden – „das ist in meinen Augen die wahre ,Kulturschande’“, so Daish. Die junge Mutter überlege noch, ob sie Anzeige erstattet.