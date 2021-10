Im Würzerweg wird demnächst wieder gebaut. Das Fundament der Rohre des Würrerbaches soll stabilisiert werden. Für diese sogenannte Unterfangung vergab der Rat den Auftrag an die Firma Jung & Sohn aus Kusel. Kosten: 8027 Euro. Die Arbeiten sollen im November beginnen. Den Auftrag für die Erneuerung des Geländers an der Verrohrung wurde an die Firma Metallbau Hoffmann aus St. Wendel zum Angebotspreis von 10.570 Euro vergeben.

Weitere Themen

Der neue Ortsbürgermeister Reichweilers, Eric Tuerlings , wurde vom ersten Beigeordneten Thilo Neitsch ins Amt eingeführt.