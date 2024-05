Nur noch zwei Wochen dauert es, bis die Wähler über das höchste Amt in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal entscheiden. Bürgermeister Christoph Lotschütz möchte seinen Posten behalten. DIE RHEINPFALZ hat sich mit ihm an einem seiner Lieblingsplätze im Südkreis getroffen: dem Ohmbachsee.

„In meinem ,normalen Leben’ gehe ich hier gerne mal joggen, aber meistens fehlt die Zeit“, sagt Christoph Lothschütz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal, über den Ohmbachsee. Es ist ein besonderer Ort für ihn, den er bewusst als Treffpunkt für das Gespräch mit der RHEINPFALZ ausgewählt hat. „Ich bin in den 80ern mit dem Seefest aufgewachsen und habe – was viele nicht wissen – lange den Bootskorso gemacht. Ich habe die Choreographie – wenn man es so nennen möchte – entwickelt“, verrät das VG-Oberhaupt. Zudem komme ihm als unregelmäßigem Jogger die Topographie entgegen. „Hier gibt es nicht viele Höhen und Tiefen“, sagt er mit einem Lachen.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Seinen