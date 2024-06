Einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer haben Polizeibeamte am Samstagnachmittag in der Elisabethstraße aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei berichtet, wurde der 36-Jährige gegen 16 Uhr von einer Streife angehalten, weil an seinem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Hierbei nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt. Da der E-Scooter nicht versichert war, erwartet den 36-Jährigen außerdem ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Bereits am Freitagnachmittag war ein E-Scooter-Fahrer in einen Verkehrsunfall verwickelt. Ihn traf laut Polizei aber keine Schuld. Als ein 30-jähriger Autofahrer gegen 15.50 Uhr an der Einmündung der Siemensstraße in die Beindersheimer Straße stoppte, übersah er beim Anfahren den von rechts kommenden Rollerfahrer. Der 50-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 250 Euro.