Heike und Günther Bergs aus Glanbrücken verbindet eine besondere Liebesgeschichte. Beim ersten Date verfugten die beiden die Wände ihrer Ferienwohnung, die sie fortan gemeinsam gestalteten. Sie ist ihr ganzer Stolz. Das alte Bauernhaus selbst hat eine lange, bewegte Geschichte. Sogar viele Möbel sind selbst gemacht.

„Rosenschlösschen“ haben Heike und Günther Bergs ihre Ferienwohnung genannt, die sie in den vergangenen Jahren gemeinsam errichtet und gestaltet haben. Viel Liebe und Handarbeit haben die beiden in die 60 Quadratmeter großen Räume in einem alten Bauernhaus in Glanbrücken gesteckt – das wird bei einem Rundgang ganz deutlich: Ein alter ausrangierter Balken des Nachbarn prangt als Sturz über dem Eingang zum Schlafzimmer, an den steinernen Wänden hängen Gemälde einer befreundeten Künstlerin, am Boden sind gar selbstgemachte Fußleisten zu finden. Beim weiteren Rundgang fallen ein hölzerner Sekretär und ein kunstvoll gefertigten Schachtisch ins Auge – selbstgezimmert versteht sich, diesmal jedoch von Heike Bergs Vater.

Nahezu alles in der Ferienwohnung hat das Paar, das erst seit Kurzem verheiratet ist, selbst gemacht. So haben die beiden auch zu beinahe jedem Detail eine kleine Geschichte zu erzählen, die ihnen jedes Mal ein Lächeln entlockt, sie in Erinnerungen an die Umbauzeit schwelgen lässt. Die hat für die beiden eine besondere Bedeutung. Schließlich ist das „Rosenschlösschen“, das inzwischen mit fünf Sternen ausgezeichnet ist, sozusagen ihr Kennenlernprojekt gewesen. „Andere machen beim ersten Date alles mögliche. Wir haben verfugt“, erzählt Günther Bergs schmunzelnd und deutet auf die Wand neben dem Eingang zum Wohnzimmer.