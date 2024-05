Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Burgfrühling lockte am Pfingstsonntag bei moderaten Temperaturen zahlreiche Besucher von nah und fern an. Groß und Klein hatten viel Spaß an den vielseitigen Angeboten auf Burg Lichtenberg und auch das Wetter spielte mit.

Während etliche Orte im benachbarten Saarland