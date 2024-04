„@Bundesrat – Verdi is watching you!“ wird am Montag, 8. April, auf großen Bannern zu lesen sein, die Verdi am Westpfalz-Klinikum in Kusel und in Kaiserslautern ausgeteilt hat, verrät Sabine Schunck von der Gewerkschaft. In einer „aktiven Mittagspause“ sollen sich gegen 12 Uhr möglichst viele Angestellte des Krankenhauses vor dem Gebäude einfinden und hinter dem Banner versammeln. Hintergrund der Protestaktion ist laut Schuncks Kollegen Frank Hutmacher (Fachbereichsleiter der Gewerkschaft ver.di für den Bereich Gesundheit in Rheinland-Pfalz und im Saarland), dass die Bundesregierung gesetzliche Vorgaben für eine „bedarfsgerechte Personalausstattung in der Krankenpflege auf den Weg gebracht hat, um eine gute pflegerische Versorgung zu sichern und die Überlastung der Pflegekräfte endlich zu beenden“. Quasi im letzten Moment versuche nun die bayerische Landesregierung, dieses Gesetz im Bundesrat zu verhindern. „Die Beschäftigten der Krankenhäuser beobachten sehr genau, wie sich die Landesregierungen dazu verhalten“, macht Hutmacher klar. Die rheinland-pfälzische Landesregierung wolle dem Gesetz zustimmen, sagt Schunck. Sie rechnet nicht damit, dass die Protestaktion Auswirkungen auf die Abläufe im Westpfalz-Klinikum hat.