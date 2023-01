Zwischen Donnerstag, 12.45 Uhr und Freitag, 12.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Westpfalz-Klinikums Kusel zu einem Parkrempler. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei ein blauer Ford Fiesta an der Fahrerseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.