Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die HWE Erbach-Waldmohr verteilt die Verantwortung für die Mannschaft seit einigen Wochen auf mehreren Schultern. Cheftrainer bleibt zwar Daniel Thum, doch in der Trainingswoche übernehmen andere. Am Samstag musste die Mannschaft in der Verbandsliga eine weitere Niederlage einstecken.

Michael Neuhäuser ist der Aushilfstrainer der ersten Mannschaft der HWE Erbach-Waldmohr. Den Handball-Verbandsligisten trainiert er zurzeit zusammen mit Stefan Marx und dem Trainer der zweiten Mannschaft