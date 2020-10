Zufrieden zeigt sich Peter Pirron von der Schützengilde Hinzweiler mit dem Abschneiden bei der Deutschen Meisterschaft der „Bowhunter“ des Deutschen Feldbogen Sportverbands. Bei dem Turnier, das am Wochenende stattfand, landete Pirron, der seit Anfang September als Trainer in Hinzweiler tätigt ist, auf Rang 34 in der Bogenklasse „Traditioneller Recurve-Bogen“. Vereinskamerad Stefan Fischer schoss sich in der gleichen Kategorie auf Platz 29. Als bester Schütze der Hinzweilerer Delegation schnitt Tobias Weißmann ab. Er sicherte sich den neunten Platz in der Bogenklasse „Freestyle Unlimited“. „Die Ergebnisse waren für uns aber nicht so wichtig – viel schöner war es, die ganzen Schützen mal wieder zu treffen“, sagt Pirron. Solche Turniere seien auch immer eine Art Familientreffen. Insgesamt nahmen an der Deutschen Meisterschaft laut Pirron insgesamt 360 Schützen in allen Alters- und Bogenklassen teil.