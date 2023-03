Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Rave-„Klassentreffen“ in der „alten Schule“: Zum 25-jährigen Jubiläum der einst beliebten Technoparty-Reihe „Technology“ in Hinzweiler haben vier „alte“ Raver ein Comeback organisiert – natürlich wieder in der alten Königslandhalle des örtlichen Sportvereinsheims. Am Samstag, 11. März, werden hier wieder Technobeats von der Nadel gelassen. Warum, wieso, weshalb, erklärt Hauptorganisator Michael Bohnert.

Angefangen hat alles 1994/95, als eine Gruppe ortsansässiger Jugendlicher dem damaligen – und heutigen – SV-Vorsitzenden Werner Lang