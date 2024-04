Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wechsel an der Tabellenspitze in der B-Klasse Süd. Seit Mittwochabend hat es sich dort der SV Brücken gemütlich gemacht. Und der würde diesen Platz gerne bis zum Ende behalten und in die A-Klasse aufsteigen. Ein Muss ist das aber nicht.

Ein Sieg im Derby gegen den VfB Waldmohr II am Sonntag (15 Uhr) würde dem SV Brücken den Aufstieg wieder einen Schritt näher bringen. „Ja, wir haben jetzt eine geile Position.