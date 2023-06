Kirrweiler ist die erste Gemeinde im Kreis, in der ein digitales Stromnetz angeschlossen ist. Dazu wurde eine Ortsnetzstation an der Kreuzung zur Hauptstraße aufgebaut.

Durch einen Gewerbebetrieb und Neubaugebiete war der Leistungsbedarf gestiegen. Ortsnetzstationen wandeln Mittelspannung in haushaltsübliche Niederspannung um. Digitale Ortsnetzstationen haben die gleiche Funktion, übertragen aber zusätzlich Live-Daten über Mobilfunk oder Glasfaser. So kann das Stromnetz in Echtzeit analysiert und geregelt werden. Wenn künftig ein Baum auf die Leitung fällt, kann der Anlagenbetreiber OIE ferngesteuert die Versorgung umleiten. Der Stromnetz ist keine Einbahnstraße mehr: Die Energie fließt nicht nur vom Kraftwerk zum Kunden, sondern auch von PV-Anlagen zum Versorger. Weitere Stationen sollen aufgebaut werden, wie Verbandsbürgermeister Andreas Müller und der Energieversorger mitteilen. OIE aus Idar-Oberstein ist der Grundversorger für das Gebiet der ehemaligen Verbandsgemeinde Lauterecken.