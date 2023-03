Es hatte sich angedeutet: Wegen des angekündigten Warnstreiks stehen am Montag, 27. März, die Züge in den Landkreisen Kaiserslautern und Kusel still. Das heißt: Weder die Lautertalbahn noch die Regionalbahn, die von Kusel über Glan-Münchweiler und Landstuhl nach Kaiserslautern fährt, sind auf den jeweiligen Strecken unterwegs. Wie Fritz Engbarth, Sprecher des Zweckverbands Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd, auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt, streiken die Fahrdienstleiter im Stellwerk Kaiserslautern. „Damit darf kein Zug aus dem Betriebswerk raus, nichts durchfahren, nichts starten oder in den Bahnhof einfahren.“ Deshalb falle aktuell „ausnahmslos alles aus“. Hintergrund ist, das die Gewerkschaften Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen haben.

Weitere Infos zum Streiktag finden Sie in unserem Liveblog.