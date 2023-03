Reisende und Pendler müssen sich am Montag auf weitreichende Verkehrsausfälle einstellen: Die Gewerkschaften Verdi und Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) rufen zu Warnstreiks bei Bahnen, an Flughäfen und für den Schifffahrtsverkehr auf. Warnstreiks in diesem Umfang hat es noch nie gegeben. Die beiden Gewerkschaften erhöhen damit den Druck auf die jeweilige Arbeitgeberseite, um höhere Löhne zu erstreiten. Die aktuelle Entwicklung zum Streiktag lesen Sie in unserem Liveblog.